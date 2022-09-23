Польща стала першою країною, де можна обміняти посвідчення водія, видане в Україні.

Мільйони українців зараз проживають Європейському Союзі. Дехто з них поки не має можливості та бажання повертатись до України. Деяким водіям вже довелось зіткнулися з тим, що у них вичерпався термін дії посвідчення, затерлися дані в документі або змінились персональні дані. Відтепер такі водії можуть отримати послугу обміну посвідчення водія у Варшаві.

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Про це йшлося на спільному брифінгу начальника Головного сервісного центру МВС Миколи Рудика та голови Державної міграційної служби України Наталії Науменко.

«На 22 вересня можемо говорити про успішне підключення системи, яка дозволяє надавати повноцінно послугу обміну посвідчення водія. Уже маємо перших задоволених клієнтів, які скористались нагодою. Важливо, що готове посвідчення водія можна забирати у день звернення», — повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Раніше Головний сервісний центр МВС передав спеціальні принтери для друку на бланках посвідчення водія та комплекти цих бланків ДП «Документ». Потім налагодили обмін інформацією між підрозділами та е можливість оперативно розглядати заявки із Варшави у Києві.

«Польща — це перша країна, де є представництво міграційної служби через ДП «Документ». Там ми працювали спочатку на 8 мобільних бусах, а тепер ми вже працюємо в стаціонарному центрі, де можемо з комфортом обслуговувати наших громадян», — зазначила голова Державної міграційної служби України.

Послуги обміну національного посвідчення водія:

у разі непридатності посвідчення для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо);

у разі зміни персональних даних власника (прізвище, прізвище, ім’я, по батькові, стать);

за бажанням власника (наприклад, з метою отримання більш сучасного бланку, або уточнення персональних даних латинськими літерами, заміни фото тощо);

після закінчення строку дії.

«Мова йде поки що лише про обмін, а про відновлення — поки ні. Тобто, обмін відбувається у тих випадках, коли людина має наявний документ і може фізично надати його адміністратору ДП «Документ» у Варшаві. При втраті посвідчення чи при його крадіжці, поки все ж варто завітати до будь-якого зручного сервісного центру МВС на території України. Але це питання вже теж вирішується. Триває адаптація нормативних документів, які дозволять в майбутньому відновлювати посвідчення водія ДП «Документ» за кордоном, зокрема», — наголосив Микола Рудик.

Записатись у Варшаві на послугу обміну посвідчення водія, виданого в Україні, можливо онлайн — через електронну чергу. Також обслуговування проводиться і в порядку «живої» черги.

«Попит шалений. До Варшави їдуть громадяни України з усього Євросоюзу, не тільки з території Польщі. На сьогодні ми ще розгортаємо наші потужності на території Вроцлава, Гданська та Кракова, а далі, за погодженням з Міністерством закордонних справ, ми розширимо наші представництва на території Туреччини і, сподіваємося, що Німеччини, Чехії та Словаччини. Такими є наші амбітні плани, тому що ми розуміємо, що всі громадяни України, які тимчасово знаходяться на території країн Євросоюзу, повинні мати дійсні документи та мати увесь спектр захищеності від української держави», — поділилась планами Наталія Науменко.

Алгоритм надання послуги обміну посвідчення водія за кордоном включає такі кроки:

адміністратор ДП «Документ» отримує від клієнта заявку, заповнює певну форму і передає її на розгляд до сервісного центру МВС;

адміністратор сервісного центру МВС розглядає заявку і підтверджує її або ні;

у випадку отримання згоди на видачу нового документу від сервісного центру МВС (з Києва) адміністратор ДП «Документ» (у Варшаві) друкує посвідчення водія на бланку.

У центрі ДП «Документ» у Варшаві (у торговому центрі Blue City за адресою Єрусалимські алеї, 179) є сімнадцять фотокабінок, у трьох з них одночасно можуть надавати послугу обміну посвідчення водія.

Графік за яким можна отримати послугу обміну посвідчення водія:

вт-пт: 10:00−17:00,

сб: 10:00−15:30,

нд, пн — вихідні.

Цей графік підлаштовано під розпорядок роботи сервісного центру МВС № 8042, що обробляє заявки з Варшави.