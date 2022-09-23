Польша стала первой страной, где можно обменять водительское удостоверение, выданное в Украине.

Миллионы украинцев сейчас проживают в Европейском Союзе. У некоторых из них пока нет возможности и желания возвращаться в Украину. Некоторым водителям уже пришлось столкнуться с тем, что у них истек срок действия удостоверения, затерлись данные в документе или изменились персональные данные. Теперь такие водители могут получить услугу обмена водительского удостоверения в Варшаве.

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Об этом шла речь на совместном брифинге начальника Главного сервисного центра МВД Николая Рудыка и главы Государственной миграционной службы Украины Наталии Науменко.

«На 22 сентября можем говорить об успешном подключении системы, позволяющей оказывать полноценную услугу обмена водительского удостоверения. Уже есть первые довольные клиенты, которые воспользовались возможностью. Важно, что готовое водительское удостоверение можно забирать в день обращения», — сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

Ранее Главный сервисный центр МВД передал специальные принтеры для печати на бланках водительского удостоверения и комплекты этих бланков ГП «Документ». Затем наладили обмен информацией между подразделениями и возможность оперативно рассматривать заявки из Варшавы в Киеве.

«Польша – это первая страна, где есть представительство миграционной службы через ГП «Документ». Там мы работали сначала на 8 мобильных бусах, а теперь уже работаем в стационарном центре, где можем с комфортом обслуживать наших граждан», — отметила глава Государственной миграционной службы Украины.

Услуги обмена национального водительского удостоверения:

в случае непригодности удостоверение для дальнейшего пользования (испорчено, записи не читаются и т.п.);

в случае изменения персональных данных владельца (фамилия, имя, отчество, пол);

по желанию владельца (например, с целью получения более современного бланка или уточнения персональных данных латинскими буквами, замены фото и т.п.);

по истечении срока действия.

«Речь идет пока только об обмене, а о восстановлении — еще нет. То есть, обмен происходит в тех случаях, когда человек имеет документ и может физически предоставить его администратору ГП «Документ» в Варшаве. В случае потери удостоверения или его кражи, пока все же стоит посетить любой удобный сервисный центр МВД на территории Украины. Но этот вопрос уже тоже решается. Продолжается адаптация нормативных документов, которые позволят в будущем восстанавливать водительское удостоверение ГП «Документ» за рубежом в частности», — подчеркнул Николай Рудык.

Записаться в Варшаве на услугу обмена водительского удостоверения, выданного в Украине, возможно онлайн — через электронную очередь. Также обслуживание производится и в порядке «живой» очереди.

«Спрос небывалый. В Варшаву едут граждане Украины со всего Евросоюза, не только с территории Польши. Сегодня мы еще разворачиваем наши мощности на территории Вроцлава, Гданьска и Кракова, а дальше, по согласованию с Министерством иностранных дел, мы расширим наши представительства на территории Турции и, надеемся, что Германии, Чехии и Словакии. Таковы наши амбициозные планы, потому что мы понимаем, что все граждане Украины, временно находящиеся на территории стран Евросоюза, должны иметь действительные документы и иметь весь спектр защищенности от украинского государства», — поделилась планами Наталья Науменко.

Алгоритм предоставления услуги обмена водительского удостоверения за рубежом включает следующие шаги:

администратор ГП «Документ» получает от клиента заявку, заполняет определенную форму и передает ее на рассмотрение в сервисный центр МВД;

администратор сервисного центра МВД рассматривает заявку и подтверждает ее или нет;

в случае получения согласия на выдачу нового документа от сервисного центра МВД (из Киева) администратор ГП "Документ" (в Варшаве) печатает водительское удостоверение на бланке.

В центре ГП "Документ" в Варшаве (в торговом центре Blue City по адресу: Иерусалимские аллеи, 179) есть семнадцать фотокабинок, в трех из них одновременно могут предоставлять услугу обмена водительского удостоверения.

График, по которому можно получить услугу обмена водительского удостоверения:

вт-пт: 10:00 – 17:00,

сб.: 10:00 − 15:30,

вс, пн – выходные.

Этот график подстроен под распорядок работы сервисного центра МВД №8042, обрабатывающего заявки из Варшавы.