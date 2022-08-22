Українці зможуть користуватися електронними водійськими правами в Польщі, інтегрувавшись в польський додаток mObywatel.

Українці зможуть користуватися електронним водійським посвідченням у Польщі через застосунок mObywatel. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністру цифрової трансформації Михайла Федорова під час брифінгу.

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Він пояснив, що українська "Дія" та польський mObywatel розширюють інтеграцію. Найближчим часом українці зможуть “шерити” водійські посвідчення та технічний паспорт на автомобіль у польський застосунок.

"Це можливість з української "Дії" “пошерити” свої водійські посвідчення і технічний паспорт на авто у польський застосунок і тим самим отримати електронні водійські права і техпаспорт для використання в Польщі", – заявив Федоров.