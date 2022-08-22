Украинцы смогут пользоваться электронными водительскими правами в Польше, интегрировавшись в польское приложение mObywatel.

Украинцы смогут пользоваться электронным водительским удостоверением в Польше через приложение mObywatel. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова на брифинге.

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Он объяснил, что украинская "Дия" и польский mObywatel расширяют интеграцию. В ближайшее время украинцы смогут шерить водительские удостоверения и технический паспорт на автомобиль в польское приложение.

"Это возможность из украинской "Дии" пошерить свои водительские удостоверения и технический паспорт на авто в польское приложение и тем самым получить электронные водительские права и техпаспорт для использования в Польше", – заявил Федоров.