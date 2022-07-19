Про це розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Мінцифри працює над тим, щоб деякі цифрові документи у Дії мали англійську версію. Вже є конкретні приклади реалізації цього задуму.

За словами Михайла Федорова, зараз йде робота над перекладом в застосунку Дія закордонного паспорта, водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді.

Також цікаво в Україні стане складніше отримати посвідчення водія

Втім, автоматично такі електронні документи не будуть визнані у світі. Треба, щоб конкретні країни визнали їх законність в електронному варіанті. На це може піти багато часу.

Перша версія документів англійською мовою вийде в бета-версії Дії.