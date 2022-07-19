Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Минцифры работает над тем, чтобы некоторые цифровые документы в Дие имели английскую версию. Уже есть конкретные примеры реализации этого замысла.

По словам Михаила Федорова, сейчас идет работа над переводом в приложении Дия загранпаспорта, водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Важно, что права и техпаспорт получат международное кодирование, используемое в ЕС, США и Канаде.

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Впрочем, автоматически такие электронные документы не будут признаны в мире. Надо, чтобы конкретные страны признали их законность в электронном варианте. На это может уйти много времени.

Первая версия документов на английском языке выйдет из бета-версии приложения Дия.