Украинцы будут сдавать на права по-новому. Теперь для получения водительских прав нужно будет несколько раз появляться для экзаменов.

С 24 июля в Украине заработают новые правила получения водительских прав. Они будут касаться обучения в автошколе.

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Если раньше обучение там проходило два месяца, за которыми следовали сразу два экзамена, то теперь процесс будет разбит на два этапа по одному месяцу – теорию и практику. Соответственно, экзамены будут проводиться после каждого отдельного этапа.

Экзамен по теории останется неизменным – у человека есть 20 минут, чтобы ответить на 20 вопросов, при этом можно допустить не более двух ошибок.

Теоретическое свидетельство, полученное после успешной сдачи экзамена, будет действовать год. За это время можно обратиться в автошколу для практической подготовки.

Там также можно получить свидетельство о практическом обучении, которое будет действовать два года.