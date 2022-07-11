Українці будуть здавати на права по-новому. Тепер для отримання водійських прав потрібно буде кілька разів з’являтись для задачі екзаменів.

З 24 липня в Україні запрацюють нові правила отримання посвідчення водія. Вони стосуватимуться навчання в автошколі.

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Якщо раніше навчання там проходило два місяці, за якими слідували відразу два іспити, то тепер процес буде розбитий на два етапи по одному місяцю – теорію та практику. Відповідно, іспити проводитимуться після кожного окремого етапу.

Іспит з теорії залишиться незмінним – у людини є 20 хвилин, щоб відповісти на 20 питань, при цьому можна припуститися не більше двох помилок.

Теоретичне свідоцтво, отримане після успішного складання іспиту, діятиме рік. Протягом цього часу можна звернутися до автошколи для практичної підготовки.

Там також можна отримати свідоцтво про практичне навчання, яке діятиме два роки.