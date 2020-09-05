Ford представил авто для настоящих ценителей путешествий. Это мини-автобус Transit Custom Nugget Plus в туристическом исполнении Nugget Plus. И если версия с высокой крышей уже существовала и раньше, то теперь впервые производитель показал такой Transit с крышей, которая поднимается.

О преимуществах такой концепции – читайте в программе "Авто24".

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Преимущества автомобиля Transit Custom Nugget Plus

низкая крыша лучше во время езды, ведь создает меньше аэродинамического сопротивления и машина легче держит высокую скорость и сжигает меньше дизельного топлива;

можно устанавливать багажник на крышу.

Такой фургон Ford разработал в сотрудничестве с компанией Westfalia. Transit Custom предлагают с 2-литровыми дизельными моторами EcoBlue мощностью 130 или 180 сил. Transit Custom Nugget Plus – это полноценный дом на колесах, в котором есть:

двуспальная кровать;

кухня;

туалет;

умывальник.

После того, как крыша поднята, в салоне образуется объем 2,5 кубометра в то время, как большое заднее стекло и 2 боковых окна пропускают достаточно света. Автодом уже можно заказывать у европейских дилеров марки и первые машины поступят к владельцам в начале 2021 года.

Как выглядит Transit Custom: видео

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