Ford представив авто для справжніх поціновувачів подорожей. Це мініавтобус Transit Custom Nugget Plus у туристичному виконанні Nugget Plus. І якщо версія з високим дахом вже існувала й раніше, то тепер вперше виробник показав такий Transit із дахом, який піднімається.
Про переваги такої концепції – читайте у програмі "Авто24".
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Переваги автівки Transit Custom Nugget Plus
- низький дах кращий під час їзди, адже створює менше аеродинамічного опору і машина легше тримає високу швидкість та спалює менше дизельного пального;
- можна встановлювати багажник на дах.
Такий фургон Ford розробив у співпраці з компанією Westfalia. Transit Custom пропонують з 2-літровими дизельними моторами EcoBlue потужністю 130 або 180 сил. Transit Custom Nugget Plus – це повноцінний будинок на колесах, у якому є:
- двоспальне ліжко;
- кухня;
- туалет;
- умивальник.
Після того, як дах піднято, в салоні утворюється об'єм 2,5 кубометри в той час, як велике заднє скло і 2 бокових вікна пропускають достатньо світла. Автобудинок вже можна замовляти у європейських дилерів марки і перші машини надійдуть до власників на початку 2021 року.
Як виглядає Transit Custom: відео
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