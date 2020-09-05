Ford представив авто для справжніх поціновувачів подорожей. Це мініавтобус Transit Custom Nugget Plus у туристичному виконанні Nugget Plus. І якщо версія з високим дахом вже існувала й раніше, то тепер вперше виробник показав такий Transit із дахом, який піднімається.

Про переваги такої концепції – читайте у програмі "Авто24".

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Переваги автівки Transit Custom Nugget Plus

низький дах кращий під час їзди, адже створює менше аеродинамічного опору і машина легше тримає високу швидкість та спалює менше дизельного пального;

можна встановлювати багажник на дах.

Такий фургон Ford розробив у співпраці з компанією Westfalia. Transit Custom пропонують з 2-літровими дизельними моторами EcoBlue потужністю 130 або 180 сил. Transit Custom Nugget Plus – це повноцінний будинок на колесах, у якому є:

двоспальне ліжко; кухня; туалет; умивальник.

Після того, як дах піднято, в салоні утворюється об'єм 2,5 кубометри в той час, як велике заднє скло і 2 бокових вікна пропускають достатньо світла. Автобудинок вже можна замовляти у європейських дилерів марки і перші машини надійдуть до власників на початку 2021 року.

Як виглядає Transit Custom: відео

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Дивіться повний випуск “Авто24”: відео