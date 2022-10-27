Война научила украинцев всегда иметь несколько канистр или даже бочку горючего в запасе. Но долго держать горючее нельзя, потому что оно портится и может повредить двигателю.

Хранение нефтепродуктов – не простой вопрос, а «просроченный» запас может, как минимум, подвести в ответственный момент, а как максимум наделать беды. Ситуация значительно ухудшается тем, что в разгар топливного кризиса люди разгребали с заправок все, что горит, так что в запасах мог оказаться продукт не лучшего качества.

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Коктейль со сложным рецептом

Разберемся сначала с бензином. Это сверхсложный коктейль кучи компонентов, отклонение по каждому из которых может повлечь за собой тяжелый сбой эксплуатационных характеристик. Гарантированный срок хранения – показатель высокого качества бензина, недостижимый для разного рода «крафта».

Главное капризное вещество в бензине – оксигенат. Это группа компонентов, которая отвечает за повышение октана и имеет спиртовую природу. Доказательство октана спиртом – дань экологии, ведь большинство других присадок более вредны. Есть и исключительно нефтяная альтернатива спирту, но она гораздо дороже.

Для технологов использования спирта – сплошная проблема. Во-первых, спирт обладает свойствами абсорбировать из воздуха влагу. В больших резервуарах на нефтебазах всегда есть прослойка подтоварной воды. То же, но в своем масштабе происходит и в канистре. И топливные баки, и канистры так или иначе «дышат», так что воздух для сбора воды будет обновляться, а влага со временем накапливается.

Во-вторых, спирт спешит улетучиваться. Кстати, то же делает и часть летучих нефтяных компонентов бензина с высоким октаном. А что будет с бензином, потерявшим октаноповышающий компонент? Верно, он потеряет октан.

«Первые последствия потери качества при хранении – снижение давления насыщенных паров и падение октанового числа. Первый показатель отвечает за легкость запуска двигателя, что особенно важно в холодное время года», – говорит аудитор ОС "Серт АСУ" Александр Лютый.

По его словам, в нужный момент генератор или автомобиль может просто не завестись и придется откачивать «просроченный» бензин из топливного бака (это еще игрушка).

Даже если мотор заведется, то пониженное октановое число поработает над сокращением его возраста, можете не сомневаться. Забытый в канистре на год и более бензин использовать в технике, которая вам дорога, не рекомендуется. Там уже скорее всего есть незаметный глаз осадок и другие неприятные химические сюрпризы.

В плане капризности по хранению различаем следующие типы бензина: альтернативный (30%+ спирта), стандартный заводской (до 5%) и бензин с мини-НПЗ (состав неизвестен, но технология плюс-минус ясна).

Заводской бензин. Продукт, соответствующий ДСТУ, можно хранить до 1 года при герметичности емкости, однако все же рекомендуется проводить ротацию раз в 6 месяцев. Если вы уверены в АЗС, где залили канистры, то есть высокая вероятность, что год он выстоит без ухудшения качества. Ну, а если потеряет 1-2 единицы октана, то для генератора это не так страшно.

По словам технолога крупного НПЗ, повысить качество хранения может только герметичность: «Любой контакт с воздухом приведет к окислению углеводородов и потере качества». Так что если ваша пластиковая канистра раздулась от температуры или наоборот втянула бока ночью, не нужно помогать ее открывать, чтобы сбалансировать давление.

Альтернативное топливо – наиболее проблемный в плане хранения бензин. Если в обычном продукте «беспокойных» элементов 2-5%, то в альтернативном горючем – более 30%. В идеальных условиях рекомендованный срок хранения – 3-4 месяца, на практике – месяц.

В разгар топливного кризиса альтернативный бензин было найти легче, поэтому многие были вынуждены покупать эту экзотику. Поскольку в тот период качество особо никто не беспокоился, нареканий хватало. Скорее всего, не мало этого продукта находится сейчас в канистрах в гаражах и на балконах.



Просроченный альтернативный бензин легко расслаивается на свои первоначальные компоненты – прямогонный бензин и спирт – а между ними – прослойка воды. К сожалению, просто изрядно поболтать канистру не поможет.

Бензин из мини-НПЗ. Вместе с «альтернативщиками» в преодоление топливного кризиса включились нефтяные мини-заводы, которых в Украине немало. Чтобы скорее насытить рынок, правительство снизило планку требований к топливу до уровня Евро-3. Проблема только в том, что бензин и дизель вряд ли соответствуют этому стандарту.

Нестабильность такого бензина (так характеризуют химики способность быстро разваливаться на фракции, улетучиваться и иным образом портиться) имеет место еще на заводе, он просто так рожден. Дорога на нефтебазу, а затем заправку займет еще несколько очков его качества.

«У нас случайно простоял и год образцы бензина из одного из «миников», причем не самого плохого. Так он с 95-го превратился в 75-й», – говорит директор компании, исследующей качество горючего. Так можно примерно посчитать, что с ним будет с бензином незаводского происхождения через полгода.

Не замерзнуть в канистре

С дизельным топливом ситуация немного легче, ведь спирта здесь нет, а летучих фракций гораздо меньше, чем в бензине. Впрочем, здесь есть другие трудности, например, парафины. Они кристаллизуются под влиянием низких температур и превращают в мороз летний сорт дизтоплива в желе.

Специалисты предостерегаются от дедовского метода повышения морозостойкости керосином. «В домашних условиях разводить дизтопливо реактивным топливом строго запрещено. Это может быть опасно как для оператора процесса, так и для двигателя», - говорит Александр Лютый.

Что будет, если горючее перемерзнет зимой и отойдет с наступлением теплой погоды? Результат зависит от многих параметров, но ничего хорошего, говорят химики, очевидно не будет. «Скорее всего, затвердевшие парафины полностью не растворятся даже при высокой температуре, а осядут на канистре. Это прямой путь к умерщвлению топливных фильтров и клапанов, выходу из строя выхлопной системы», - говорит руководитель одной из крупных украинских лабораторий.

Для борьбы с замерзанием ГП магазины автохимии предлагают широкий спектр присадок. Однако за специалисты топливного рынка скептически относятся к разного рода антигелям. Во-первых, при температуре -20° и ниже они не помогут – вводить подобные добавки необходимо при плюсовой температуре, так что канистру из ДП нужно будет оставить в помещении на ночь или больше.

Во-вторых, пользоваться присадкой следует непосредственно перед использованием горючего, ведь после добавления реагента окисление (читай – порча) ДП ускорится. В результате – появление осадка и сверхурочное загустение.

Выходит, что от летнего ДП следует избавиться до наступления холодов. Сезон еще дает время, чтобы использовать запас, возможно, с добавлением специальных присадок. А запас лучше сформировать с зимним или арктическим ДП. Эти сорта без проблем переживут холодное время года. Единственное, с чем могут столкнуться пользователи зимнего ДТ в летнее время, это повышенный расход топлива и ускоренный износ топливной аппаратуры. Но это относительно небольшая цена гарантии работы генератора или автомобиля зимой.