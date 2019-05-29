При строительстве и ремонте местных дорог в Европе сейчас активно применяют технологию укатанного бетона. Эта технология хорошо зарекомендовала себя в Польше и фактический глава Укравтодора предлагает применять ее у нас.

Исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак разместил на своей странице инфографику из плана перехода к новой технологии восстановления региональных дорог.

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"Поверхность из такого бетона – это компромисс, который сочетает преимущества технологии асфальтобетона (способ загустения, скорость ввода в эксплуатацию) и технологий обычного цементобетона (прочность, отсутствие колейности)", – говорится в текстовом пояснении к публикации Славомира Новака.

Бывший польский министр транспорта отмечает, что на севере Польши (в Поморском и Западнопоморском воеводстве) реализовано около 10 отрезков дорог такого типа с применением катка для асфальтобетона.

Недостатки такого покрытия не называются, однако Новак рассказал о преимуществах. Дороги из укатанного бетона прокладываются быстрее и через 24 часа после укладки готовы к эксплуатации. Имеют меньший процент цемента по сравнению с обычным бетоном. Не требуют арматуры, за счет чего дешевле. Также они имеют высокую морозостойкость, противостоят образованию колий, прочны и долговечны, как поверхности из обычного бетона. При этом для прокладки дорог из укатанного бетона применяется обычная техника.

Фото: инфографика по укатанному бетону и Славомир Новак / Facebook/Славомір Новак

"Надеюсь, что благодаря использованию технологии укатанного бетона и дополнительного финансирования в Украине за 3 года можно будет полностью решить вопрос восстановления дорог территориального значения", – добавляет напоследок чиновник.

Напомним, по определению, "Территориальные автомобильные дороги Украины" – это дороги, которые соединяют административные центры областей с районными центрами, городами областного значения, города областного значения между собой и административные центры районов между собой. А также соединяют с дорогами государственного значения основные аэропорты, морские и речные порты, железнодорожные узлы, объекты национального и культурного достояния и курортного и природно-заповедного фонда, автомобильные пункты пропуска международного и межгосударственного значения через государственную границу. Общая длина территориальных дорог Украины составляет 25 544,5 км или 15,8% путей.

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