При будівництві та ремонті місцевих доріг в Європі наразі активно застосовують технологію укочуваного бетону. Ця технологія добре зарекомендувала себе у Польщі і фактичний голова Укравтодору пропонує застосовувати її в нас.

Виконуючий обов’язки голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак розмістив на своїй сторінці інфографіку з плану переходу до нової технології відновлення регіональних доріг.

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“Поверхня з такого бетону – це компроміс, який поєднує переваги технології асфальтобетону (спосіб загустіння, швидкість введення в експлуатацію) та технологій звичайного цементобетону (міцність, відсутність колійності)”, – йдеться у текстовому поясненні до публікації Славоміра Новака.

Колишній польский міністр транспорту зазначає, що на півночі Польщі (в Поморському та Західнопоморському воєводстві) реалізовано близько 10 відрізків доріг такого типу із застосуванням катка для асфальтобетону.

Недоліки такого покриття не називаються, однак пан Новак розповів про переваги. Дороги з укочуваного бетону прокладаються швидше і через 24 години, після укладки, готові до експлуатації. Мають менший відсоток цементу порівняно із звичайним бетоном. Не потребують арматури, за рахунок чого дешевші. Також вони мають високу морозостійкість, протистоять утворенню колій, міцні і довговічні, як поверхні зі звичайного бетону. При цьому для прокладання доріг з укочуваного бетону застосовується звичайна техніка.

Фото: інфографіка по укочуваному бетону та Славомір Новак / Facebook/Славомір Новак

“Сподіваюся, що завдяки використанню технології укочуваного бетону та додаткового фінансування в Україні за 3 роки можна буде повністю вирішити питання відновлення доріг територіального значення”, – додає наостанок чиновник.

Нагадаємо, за визначенням, “Територіальні автомобільні шляхи України” – це дороги, які

з'єднують адміністративні центри областей з районними центрами, містами обласного значення, міста обласного значення між собою та адміністративні центри районів між собою. А також сполучають з дорогами державного значення основні аеропорти, морські та річкові порти, залізничні вузли, об'єкти національного і культурного надбання та курортного і природно-заповідного фонду, автомобільні пункти пропуску міжнародного та міждержавного значення через державний кордон. Загальна довжина територіальних доріг становить України становить 25 544,5 км або 15,8% шляхів.

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