Зимой, когда разметка засыпана снегом, и весной, когда она во многих местах стерта, этот вопрос приобретает особую актуальность. Поэтому разберемся, может ли нести водитель ответственность за нарушение требований разметки, которой не видно.

Первое, что стоит подчеркнуть – это то, что требования дорожной разметки должны дублироваться дорожными знаками. В ДСТУ, который это регламентирует, четко сказано: «на участках дорог, где дорожную разметку трудно увидеть (снег, грязь и тому подобное) или нельзя восстановить, должны быть установлены соответствующие по содержанию дорожные знаки». То есть по логике, ситуаций когда водитель должен ориентироваться на одну лишь разметку, возникать не должно. Но на практике это не всегда так.

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Двойная сплошная

Самый простой пример – двойная сплошная линия разметки. Так, на перекрестках или заездах во дворы и на прилегающие территории могут быть установлены запрещающие или указательные дорожные знаки, которые дублируют требования разметки, но знака запрещающего обгон (маневр связан с выездом на встречную полосу), скорее всего не будет. Однако здесь все однозначно: следует руководствоваться пунктом ПДД 14.6 (Е) который запрещает обгон “на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении”.

При этом определять количество полос бывает непросто. Пункт 11.1. ПДД сформулированы следующим образом: “количество полос на проезжей части для движения нерельсовых транспортных средств определяется дорожной разметкой или дорожными знаками 5.16, 5.17.1, 5.17.2, а при их отсутствии – самими водителями с учетом ширины проезжей части соответствующего направления движения, габаритов транспортных средств и безопасных интервалов между ними”. То есть если дорога полностью заснежена и знаков нет, водитель должен самостоятельно определить количество полос на ней.

Даже если разметки не видно, а знаков запрещающих обгон, нет, лучше руководствоваться здравым смыслом и не рисковать

Если водитель ошибется с определением количества полос и выполнит обгон там, где должна быть двойная сплошная линия разметки, скорее всего, полиция за такой маневр остановит водителя и вероятность того, что инспектор выпишет штраф, достаточно высокая. Конечно, если у водителя будут доказательства в виде показаний видеофиксатора или фото состояния дорожной разметки, такое постановление можно обжаловать в суде.

Впрочем, особенности украинского правосудия следующие: за обращение с подобным иском в суд нужно заплатить 454 гривен судебного сбора. Это больше, чем сумма штрафа за пересечение двойной сплошной (340 грн). Если водитель дело выиграет, судебные издержки компенсирует тот, кто дело проиграл. Если нет – и сбор и штраф оплачивает водитель.

Сужение дороги и уменьшение количества полос

В большинстве случаев места, где дорога сужается и количество полос на ней уменьшается, обозначены соответствующими дорожными знаками. Однако если знаков нет, следует пользоваться правилом “правой руки”: “При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся в одном направлении, водитель, который находится слева, должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа”.

Камеры автофиксации

Сейчас с помощью камер выписывают штрафы автовладельцам не только за превышение скорости, но и за движение по полосам общественного транспорта, которые по ширине в некоторых местах более шести метров (вдвое шире обычных полосы движения). Соответственно, разметку, которая отделяет такую полосу, водителю тоже нужно видеть. Если ее не видно, а знак о ее наличии установлен – определять самостоятельно, “на глаз”.

Ширина полос общественного транспорта часто бывает избыточной. Когда дорога покрыта снегом, очень сложно определить ее границы.

Если владелец авто получил штраф с камеры, где не видно линий разметки, а с правой стороны от машины есть достаточное количество места для проезда автобуса – можно смело обращаться в суд. Условия с судебным сбором такие же, но шансов выиграть больше, потому что видео всегда есть и снято оно самими силовыми структурами. Кроме того, механизм наложения штрафов автофиксации имеет явные противоречия с Конституцией Украины, и этим также можно воспользоваться. Напомним, что Конституционный Суд Украины уже более полутора лет занимается решением этого вопроса.

Грунтовые дороги

Если дорога засыпана снегом, бывает непросто определить тип покрытия

Когда дорога заснеженная, бывает непросто определить, имеет ли она твердое покрытие. Это важно, ведь дороги с покрытием считаются главными относительно грунтовых. Если же дорожные условия не позволяют это определить, а на перекрестке не установлены соответствующие дорожные знаки, следует руководствоваться пунктом ПДД 16.12. “На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение”. Впрочем, если окажется, что какая-то из дорог все-таки была грунтовой, нужно будет иметь доказательства в виде фото или видео.