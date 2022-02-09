Проезд перекрестков с круговым движением вызывает много вопросов не только у новичков, но и у водителей с достаточно большим опытом. Итак, разберемся, какие правила действуют в этом случае, кого нужно пропускать и по какой полосе следует двигаться.

Статья 41 закона Украины "О дорожном движении" четко регламентирует, что "Преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу". Следует отметить, что Правила дорожного движения являются подзаконным актом, а закон о дорожном движении имеет высшую юридическую силу. То есть при возникновении противоречий нужно ориентироваться, прежде всего, на закон.

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Что такое перекресток с круговым движением

О приближении к перекрестку с кольцевым движением информирует знак 1.19 "Перекресток с движением по кругу". Это предупредительный знак, в котором в красный треугольник вписаны стрелки кругового движения.

Знак 1.19 "Перекресток с движением по кругу" предупреждает о приближении к перекрестку с круговым движением

На трассах и автострадах его устанавливают за 150 – 300 метров до перекрестка. В населенных пунктах – в 50 – 100 метрах. Иногда под знаком устанавливают табличку с указанием расстояния до перекрестка с круговым движением.

Перед перекрестком обязательно должен быть установлен знак 4.10 "Круговое движение" в виде синего круга со стрелками. Если такого знака нет, то перед вами обычный перекресток и правила кругового перекрестка на нем не действуют.

Знак 4.10 "Круговое движение" – обязательный атрибут перекрестка с круговым движением

Въезд и движение перекрестком с круговым движением

Убеждаемся в том, что движущегося кольцом транспорта нет, и только после этого въезжаем на него. Делать это можно из любого ряда, это не запрещается Правилами дорожного движения.

Выезжать на перекресток с круговым движением можно из любого ряда, преимущество у того, кто уже едет по кругу.

Еще одна деталь – указатели поворота. При движении по кольцу не нужно включать указатели поворота. Их следует использовать только при выполнении перестроения или съезде из круга.

Выезд с перекрестка с круговым движением

Съезжать с перекрестка с круговым движением рекомендовано из крайних правых полос. При условии, что нет знаков или разметки, запрещающих это делать. Так гораздо удобнее и легче совершать маневр.

Если произойдет ДТП, которое показано на схеме, виновным в нем признают водителя синего автомобиля (который пытался выехать из круга из левого ряда и не пропустил того, кто ехал по правому)

При этом Правила дорожного движения позволяют выезд из круга и из других полос: “Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех транспортным средствам, двигающиеся в попутном направлении справа”

При обоюдном перестроении в одну полосу на круге действует правило "правой руки: "При одновременном перестроении движущихся в одном направлении транспортных средств водитель, находящийся слева, должен дать дорогу транспортному средству, находящемуся справа"

Резко перестраиваясь перед съездом в крайний правый ряд, можно создать препятствие или даже аварийную ситуацию. Если вы уже упустили нужный съезд и находитесь на средней или внутренней полосе круга, нужно пропустить тех, кто двигается по правой. Также, чтобы не создавать помех другим участникам движения своей остановкой, можно сделать еще один круг по кругу.