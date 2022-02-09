Проїзд перехресть з круговим рухом викликають чимало запитань не лише у новачків, але й у водіїв з достатньо великим досвідом. Тож розберемось, які правила діють у цьому випадку, кого потрібно пропускати та якою смугою слід рухатись.

Стаття 41 закону України “Про дорожній рух” чітко регламентує, що “Перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу”. Варто зазначити, що Правила дорожнього руху є підзаконним актом, а закон про дорожній рух має вищу юридичну силу. Тобто при виникненні протиріч орієнтуватись потрібно, перш за все, на закон.

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Що таке перехрестя з круговим рухом

Про наближення до перехрестя з кільцевим рухом інформує знак 1.19 "Перехрещення з рухом по колу ". Це попереджувальний знак, де червоному трикутнику вписані стрілки кругового руху.

Знак 1.19 "Перехрещення з рухом по колу" попереджає про наближення до перехрестя з круговим рухом

На трасах та автострадах його встановлюють за 150 – 300 метрів до перехрестя. У населених пунктах – за 50 – 100 метрів. Іноді під знаком встановлюють табличку із зазначенням відстані до перехрестя із круговим рухом.

Перед самим перехрестям обов’язково має бути встановлений наказовий знак 4.10 "Круговий рух" у вигляді синього кола зі стрілками. Якщо такого знака немає, то перед вами звичайне перехрестя і правила кругового перехрестя на ньому не діють.

Знак 4.10 "Круговий рух" – обов'язковий атрибут перехрестя з круговим рухом

В'їзд та рух перехрестям з круговим рухом

Переконуємося в тому, що транспорту, який рухається кільцем, немає, і тільки після цього в'їжджаємо на нього. Робити це можна з будь-якого ряду, це не забороняється Правилами дорожнього руху.

Виїздити на перехрестя з круговим рухом можна з будь-якого ряду, надавши перевагу тим, хто вже їде по колу

Ще одна деталь – вказівники повороту. При русі кільцем не потрібно включати покажчики повороту. Їх слід використовувати лише при виконанні перебудови чи з'їзді з кола.

Виїзд із перехрестя з круговим рухом

З'їжджати з перехрестя з круговим рухом рекомендовано із крайніх правих смуг. За умови, що немає знаків або розмітки, які забороняють це робити. Так набагато зручніше та легше здійснювати маневр.

Якщо станеться ДТП, яке показано на схемі, винним у ньому визнають водія синього автомобіля (який намагався з'їхати з кола з лівого ряду і не надав переваги тому, хто їхав по правому)

При цьому Правила дорожнього руху дозволяють і виїзд з кола і з інших полос: “Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч”

При взаємному перелаштуванні в одну смугу на колі діє правило “правої руки: “За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч”

Різко перебудовуючись перед з'їздом в крайній правий ряд, ви можете створити перешкоду або навіть аварійну ситуацію. Якщо вже проґавили потрібний з’їзд і знаходитесь на середній або внутрішній смузі кола, потрібно пропустити тих, хто рухається по правій. Також, аби не створювати перешкод іншим учасникам руху своєю зупинкою, можна зробити ще один круг по колу.