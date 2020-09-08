09:04, 8 сентября 0

Доставка автомобилей в Украину – направление распространенное. Многие хоть раз слышали о такой услуге, возможно даже интересовались, но по каким-то причинам откладывали покупку. Мы решили пролить свет на данный вопрос, и пообщались со специалистами компании PLC Group, которая занимается доставкой авто из США, Кореи, Европы, ОАЭ.

На их счету тысячи привезенных авто в Украину и не меньше довольных клиентов. Итак, что же рассказали менеджеры PLC Group об авто из США и особенностях работы в этом направлении?

Работа с аукционами и площадками

Многие ошибочно полагают, что могут самостоятельно выбрать и купить автомобиль в США, сделать это быстро и сэкономить на услугах специалистов. Такие “самостоятельные” клиенты, как правило, терпят неудачи и хорошо переплачивают. Успех приходит только в двух случаях – либо вы очень везучий человек, либо же вы долго собирали багаж профильных знаний, максимально внимательны к деталям и у вас много свободного времени.

Компания PLC Group работает на крупнейших американских площадках и аукционах. У нее есть доступ к максимальному количеству лотов, что позволяет подобрать оптимальный вариант авто для клиента. Также для PLC Group доступен низкий аукционный сбор, что уменьшает окончательную стоимость автомобиля. У обычного физлица таких возможностей нет. Ясно одно: если вы хотите выгодно приобрести автомобиль из Америки, лучше доверить это дело профессионалам, таким как PLC Group.

Проверка и покупка автомобиля

Данный процесс включает в себя много нюансов, с которыми специалисты компании сталкиваются ежедневно, а рядовой покупатель может и не знать о них. К примеру, как проверить по ВИН-коду тот или иной вариант возможной покупки. В PLC Group осуществляется полная проверка автомобиля перед покупкой. Это позволяет избежать встречи с “котами в мешке” или, как их еще называют, “куклами”. Речь идет о восстановленных автомобилях, которые на фото выглядят очень привлекательно, а по факту перенесли мощный удар. “Перекупщики” в Штатах приобрели эти авто, исправили визуальные дефекты и продают гораздо дороже.

Таких предложений большое количество, но опытные специалисты по подбору в PLC Group быстро их определяют и даже не предлагают своим клиентам. И все это для того, чтобы покупатель получил максимально целый вариант под свой бюджет. Работа на аукционах ведется профильными сотрудниками, которые знают, как выиграть нужный лот по оптимальной цене.

Доставка и таможенная очистка

Организация доставки в PLC Group – это всегда выгодно. Работа ведется с проверенными компаниями и включает в себя: доставку по суше в США, погрузку в порту, доставку морем, разгрузку авто из США в Украине. Менеджеры индивидуально подбирают оптимальный вариант доставки, с учетом особенностей авто и его местонахождения. В процессе погрузки используются прочные контейнеры и надежные крепления, автомобиль находится в полной безопасности. После погрузки в США, клиент получает трек-лист, благодаря которому может в любой момент отследить передвижение контейнера с его автомобилем.

После прибытия автомобиля в Украину сотрудники PLC Group организовывают всю работу по таможенной очистке, а также предоставляют помощь в сертификации и постановке на учет. Машина доставляется покупателю в любой город Украины, не нужно никуда ехать и забирать.

Итоги:

Компания PLC Group привозит автомобили из США в бюджете от 6000$

Итоговая стоимость авто будет на 40% ниже, чем при покупке в Украине

Клиенту предлагаются только проверенные варианты о каждом он получает полную информацию.

Безопасная доставка в Украину за 40-45 дней.

Низкая стоимость услуг и, как результат, оптимальная цена автомобиля “под ключ”.

Обязательное заключение договора, в котором обозначены все права и обязанности сторон, а также гарантии для клиента.

Возможна покупка б/у авто в кредит, подробная информация об услугах представлена на сайте компании.

Вы все еще думаете, стоит ли покупать авто из США? Определенно, а лучшие помощники в этом вопросе – компания PLC Group.