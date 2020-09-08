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Доставка автомобілів в Україну – досить поширене явище. Багато хто хоч раз чув про таку послугу, можливо навіть цікавився, але з якихось причин відкладав покупку. Ми вирішили пролити світло на це питання, і поспілкувалися з фахівцями компанії PLC Group, яка займається доставкою автомобілей з США, Кореї, Європи, ОАЕ.

На їхньому рахунку – тисячі привезених автомобілей в Україну і не менше задоволених клієнтів. Отже, що ж розповіли менеджери PLC Group про авто зі США і особливості роботи в цьому напрямку?

Робота з аукціонами та майданчиками

Багато хто помилково вважає, що можна самостійно вибрати і купити автомобіль в США, зробити це швидко і заощадити на послугах фахівців. Такі "самостійні" клієнти, як правило, зазнають невдач і добряче переплачують. Успіх приходить тільки в двох випадках – або ви дуже щаслива людина, або ж ви довго збирали багаж профільних знань, максимально уважні до деталей і у вас багато вільного часу.

Компанія PLC Group працює на найбільших американських майданчиках і аукціонах. У неї є доступ до максимальної кількості лотів, що дозволяє підібрати оптимальний варіант автомобіля для клієнта. Також для PLC Group доступний низький аукціонний збір, що зменшує остаточну вартість автомобіля. У звичайної фізособи таких можливостей немає. Зрозумілим є одне: якщо ви хочете вигідно придбати автомобіль з Америки, краще довірити цю справу професіоналам, таким як PLC Group.

Перевірка і покупка автомобіля

Даний процес включає в себе багато нюансів, з якими фахівці компанії стикаються щодня, а пересічний покупець може і не знати про них. Наприклад, як перевірити по ВІН-коду той чи інший варіант можливої ​​покупки. В PLC Group здійснюється повна перевірка автомобіля перед покупкою. Це дозволяє уникнути зустрічі з "котами в мішку" або, як їх ще називають, "ляльками". Йдеться про відновлені автомобілі, які на фото виглядають дуже привабливо, а за фактом перенесли потужний удар. "Перекупники" в Штатах придбали ці автомобілі, виправили візуальні дефекти і продають набагато дорожче.

Таких пропозицій велика кількість, але досвідчені фахівці з підбору в PLC Group швидко їх визначають і навіть не пропонують своїм клієнтам. І все це для того, щоб покупець отримав максимально цілий варіант під свій бюджет. Робота на аукціонах ведеться профільними співробітниками, які знають, як виграти потрібний лот за оптимальною ціною.

Доставка і митне очищення

Організація доставки в PLC Group – це завжди вигідно. Робота ведеться з перевіреними компаніями і включає в себе: доставку сушею в США, завантаження в порту, доставку морем, розвантаження авто із США в Україні. Менеджери індивідуально підбирають оптимальний варіант доставки, з урахуванням особливостей автомобіля і його місцезнаходження. В процесі навантаження використовуються міцні контейнери і надійні кріплення, автомобіль знаходиться в повній безпеці. Після завантаження в США, клієнт отримує трек-лист, завдяки якому може в будь-який момент відстежити пересування контейнера з його автомобілем.

Після прибуття автомобіля в Україну співробітники PLC Group організовують всю роботу по митному очищенню, а також надають допомогу в сертифікації і взяття на облік. Машина доставляється покупцеві в будь-яке місто України, не потрібно нікуди їхати і забирати.

Підсумки:

Компанія PLC Group привозить автомобілі з США в бюджеті від 6000 $

Підсумкова вартість автомобіля буде на 40% нижче, ніж при покупці в Україні

Клієнту пропонуються тільки перевірені варіанти про кожний він отримує повну інформацію.

Безпечна доставка в Україну за 40-45 днів.

Низька вартість послуг і, як результат, оптимальна ціна автомобіля "під ключ".

Обов'язкове укладення договору, в якому позначені всі права і обов'язки сторін, а також гарантії для клієнта.

Можлива покупка вживаного автомобіля в кредит, детальна інформацію про послуги представлена ​​на сайті компанії.



Ви все ще думаєте, чи варто купувати автомобіль з США? Безумовно, а найкращі помічники в цьому питанні – компанія PLC Group.