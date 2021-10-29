18:27, 29 октября 0

Покупая новые или подержанные зимние шины, стоит заказать их доставку через Новую почту. Этой осенью тарифы на доставку шин снижены на 40%, к тому же есть возможность выиграть один из двадцати комплектов шин.

Конец осени – самое время сменить летние шины своих авто на зимние. Ведь уже при температуре ниже 7 градусов летние шины теряют свои свойства, а если выпадет снег или дорогу покроет лед, то ездить в них будет совсем опасно.

Выбор зимних шин сегодня невероятно большой. Кто-то не представляет других зимних шин, кроме шипованных. Других раздражает звук шипов при езде, поэтому выбирает скандинавский тип шин с мелко нарезанным протектором и мягкой резиной. Кто-то предпочитает более жесткие шины для более теплой европейской зимы. Цены достаточно доступные – даже если бюджет ограничен, лучше купить недорогой комплект, чем ездить на "лете". В последнюю очередь можно брать подержанные шины – никто ведь никакой гарантии на них не даст.

Найти выбранные шины можно в специализированных магазинах или онлайн – на шинных сайтах, причем не нужно ехать за ними куда-то далеко. Удобнее получить их в ближайшем грузовом отделении Новой почты, ведь оно есть практически в каждом населенном пункте страны. К тому же, сегодня это делать выгоднее – накануне сезона компания на 40 процентов снизила тариф на пересылку автомобильных шин и дисков. То есть выходит, что даже поехать на другой конец Киева за шинами, учитывая стоимость топлива, будет дороже, чем воспользоваться услугами Новой почты.

Оказывается, что во время использования сервиса доставки шин и дисков от Новой почты можно выиграть дополнительный комплект шин – зимних или летних. Новая почта в партнерстве с шинным брендом Nokian Tyres проводит розыгрыш. Отправляющие или получавшие шины и диски в период с 12 октября по 12 ноября получают шанс выиграть один из 20 комплектов шин от самого северного производителя шин в мире – компании Nokian Tyres.

Таким способом пересылки пользоваться очень удобно. Например, на сайте Новой почты или в мобильном приложении можно отслеживать, где находится груз, когда прибудет и планировать свое время. И даже если шины Вам везут из другого города, все равно лучше воспользоваться услугами доставки, чем ехать самому. Одним из весомых преимуществ Новой почты является скорость, поэтому чаще всего получить шины можно на следующий день после отправки продавцом.

Тарифы на пересылку шин начинаются с 30 гривен за шину диаметром до 14 дюймов за колесо в пределах города. И даже если доставлять огромную 23-дюймовую шину в отдаленный уголок страны, услуга обойдется всего в 100 грн. К тому же, есть шанс бесплатно получить еще один комплект.

Что нужно сделать для того, чтобы был шанс выиграть комплект Nokian? Есть несколько моментов, о которых не следует забывать. На специальном сайте акции нужно заполнить все поля формы, указав номер электронной накладной полученной отправки, свои контактные и другие данные соответственно. И дождаться 15 ноября, когда разыграют шины. А если есть вопросы касательно участия, ответы можно узнать на этом же акционном сайте.

Чтобы перевозить шины в своем автомобиле, даже если это короткая поездка от отделения к дому, надо машину предварительно подготовить. Резина способна оставить черные следы на обивке, поэтому салон лучше застелить картоном или пленкой, или приобрести специальные пакеты для шин. Выгружать колеса лучше в перчатках. Вообще долго находиться в салоне с новыми шинами не очень комфортно, поскольку они издают своеобразный запах.

В идеале можно избавиться и от этих хлопот, вызвав курьера Новой почты, который все заберет или посылку вам привезут прямо на порог. Словом – удобно. Не хватает разве что сразу пункта шиномонтажа. Хотя, кажется, его тоже можно вызвать домой.