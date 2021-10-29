18:27, 29 жовтня 0

Купуючи нові чи вживані зимові шини, варто замовити їх доставку через Нову пошту. Цієї осені тарифи на доставку шин знижені на 40%, до того ж є можливість виграти один з двадцяти комплектів шин.

Кінець осені – саме час змінити літні шини в своїх авто на зимові. Адже вже за температури нижче 7 градусів літні шини втрачають свої властивості, а якщо випаде сніг чи дорогу вкриє лід, то виїжджати в них буде зовсім небезпечно.

Вибір зимових шин сьогодні неймовірно великий. Хтось не уявляє інших зимових шин, окрім шипованих. Інших дратує звук шипів при їзді, тому обирає скандинавський тип шин з дрібно нарізаним протектором і м’якою гумою. Хтось віддає перевагу більш жорстким шинам для теплішої європейської зими. Ціни доволі доступні – навіть якщо бюджет обмежений, краще купити недорогий комплект, аніж їздити на "літі". В останню чергу можна брати вживані шини – адже ніхто жодної гарантії на них не дасть.

Знайти обрані шини можна як в спеціалізованих магазинах, так і на онлайн – на шинних сайтах, причому не потрібно їхати за ними кудись далеко. Зручніше отримати їх в найближчому вантажному відділенні Нової пошти, адже вони є практично в кожному населеному пункті країни. До того ж сьогодні це робити вигідніше – напередодні сезону компанія на 40 відсотків знизила тариф на пересилання автомобільних шин та дисків. Тобто виходить, що навіть поїхати на інший кінець Києва за шинами, враховуючи вартість пального, буде дорожче, аніж скористатися послугами Нової пошти.

Виявляється, що використовуючи сервіс доставки шин та дисків від Нової пошти, можна ще й виграти додатковий комплект шин – зимових чи літніх. Бо Нова пошта у партнерстві із шинним брендом Nokian Tyres проводить розіграш. Ті, хто відправляв чи отримував шини та диски в період з 12 жовтня по 12 листопада, отримують шанс виграти один з 20 комплектів шин від найпівнічнішого виробника шин у світі – компанії Nokian Tyres.

Таким способом пересилання користуватись надзвичайно зручно. Наприклад, на сайті Нової пошти чи у мобільному додатку можна відслідковувати, де в цей час знаходиться вантаж, коли прибуде і планувати свій час. І навіть якщо шини Вам везуть з іншого міста, все одно краще скористатися послугами доставки, аніж їхати самому. Однією з вагомих переваг Нової пошти є швидкість доставки, тож найчастіше отримати їх можна наступного дня після відправки продавцем.

Тарифи на пересилання шин розпочинаються з 30 гривень за шину діаметром до 14 дюймів за колесо в межах міста. І навіть якщо доставляти величезну 23-дюймову шину у віддалений куточок країни, послуга обійдеться всього у 100 грн. До того ж є шанс безкоштовно отримати іще один комплект.

Що треба зробити для того, аби був шанс виграти комплект Nokian? Є кілька моментів, про які не треба забувати. На спеціальному сайті акції потрібно заповнити всі поля форми, вказавши номер електронної накладної отриманого відправлення, свої контактні та інші дані відповідно. І дочекатися 15 листопада, коли розіграють шини. А якщо є запитання щодо участі, відповіді можна дізнатись на цьому ж акційному сайті.

Щоб перевозити шини у своєму авто, навіть якщо це коротенька поїздка від відділення до дому, треба машину попередньо підготувати. Гума здатна залишити масні сліди на оббивці, тому салон краще застелити картоном чи плівкою, або придбати спеціальні пакети для них. Вивантажувати колеса краще в рукавичках. Взагалі, довго знаходитися в салоні з новими шинами не дуже комфортно, оскільки вони мають своєрідний запах.

В ідеалі можна позбавитися і цих клопотів, викликавши кур’єра Нової пошти, який все забере чи посилку вам привезуть прямо на поріг. Одне слово – зручно. Не вистачає хіба що одразу пункту шиномонтажу. Хоча, здається, його теж можна викликати додому.