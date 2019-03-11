В Киеве на ул. Новозабарская, 2/6, произошло ДТП с участием патрульных полицейских и легковушки Hyundai. В результате аварии три человека травмированы.

Свидетели говорят, что авария произошла из-за того, что правоохранители пытались осуществить разворот через две сплошные линии дорожной разметки с работающим проблесковым маяком.

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В результате аварии три человека травмированы – два правоохранителя и женщина-водитель Hyundai.

"С заправки выезжали и решили, что проехать к светофору 200 м это далеко. Маячки включили, сирену не включили", – говорит один из свидетелей ДТП.

Напомним, что согласно пункту 3.2. ПДД в случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства (и сопровождаемых им транспортных средств).

Итак, несмотря на то, что патрульный автомобиль пересекал двойную линию разметки и не обеспечил безопасность дорожного движения (согласно пункту 3.1. ПДД), скорее всего, виновным в этой аварии правоохранители признают водителя Hyundai.