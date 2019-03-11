В Києві на вул. Новозабарській, 2/6, сталася за участю патрульних поліцейських та легковика Hyundai. В результаті аварії троє людей травмовано.

Свідки кажуть, що аварія відбулася через те, що правоохоронці намагалися здійснити розворот через дві суцільні лінії дорожньої розмітки із працюючим проблисковим маяком.

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Внаслідок аварії троє людей травмовано - два правоохоронці та жінка-водій Hyundai.

“З заправки виїжджали і вирішили, що проїхати до світлофора 200 м це далеко. Маячки включили, сирену не включили”, каже один зі свідків ДТП.

Нагадаємо, що згідно пункту 3.2. ПДД у разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу (і супроводжуваних ним транспортних засобів).

Отже, незважаючи на те, що патрульний автомобіль перетинав подвійну лінію розмітки та не забезпечив безпеку дорожнього руху (згідно пункту 3.1. ПДД), скоріше всього, винним у цій аварії правоохоронці визнають водія Hyundai.