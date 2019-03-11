За словами Ніни Южаніної в Україні після закінчення пільгового режиму розмитнення залишилося лише 263 тис. авто на єврономерах з порушенням термінів тимчасового ввезення або транзиту.

Що чекає на власників нерозмитнених "євроблях", розповіла в ефірі ObozTV народний депутат України від БПП, глава комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

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Южаніна підкреслила, що частина водіїв "євроблях" не може розмитнити авто через банальну відсутність грошей.

"Мені здається, що 10% цих громадян – люди, які перебувають в складному фінансовому становищі і не змогли знайти кошти для розмитнення. Я зустрічалася з такими людьми. Це люди, у яких багато дітей, яким продали авто за 300 євро, які за всіма технічним характеристикам навіть автомобілем не варто називати... Для них сплата 1000 або 1500 євро для оформлення цього авто для проходження митних формальностей була не під силу", – зазначила вона.

Депутат зізналася, що не знає, як можна допомогти таким людям: "Якби ми встановили пільгу хоча б для якоїсь категорії громадян, це стало б новою діркою в законодавстві. Тому я у всіх таких громадян прошу вибачення і не знаю, як їм допомогти".

Решту автомобілів, за її словами, власники навіть не планують розмитнювати.

"Частина з них належить зокрема і таким активістам, які будуть провокувати надалі свої заходи біля Верховної Ради. А частина людей просто готує ці автомобілі до розбирання і здачі на металобрухт", – сказала Южаніна.

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На питання про можливість введення пільг для частини "євробляхерів", Нардеп заявила: "Вочевидь Верховна Рада ніяких змін вже не проголосує, тому після закінчення терміну в травні просто настануть норми іншого законодавства, і закон треба буде виконувати".

Нагадаємо що в пільговий період було оформлено понад 218 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. За даними Мінфіну, на початку листопада 2018 року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на єврономерах.