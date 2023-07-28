Военные медики получили в свое распоряжение от посольства США в Украине две специализированные кареты скорой помощи

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, мобильные медицинские пункты на шасси Ford "были приобретены Международным институтом ВИЧ/СПИДа и туберкулеза в рамках партнерства с Министерством обороны США и программой PEPFAR (Чрезвычайной инициативой Президента США по оказанию помощи в борьбе с ВИЧ/СПИД)".

В ходе официальной передачи автомобилей представители посольства отметили, что эти мобильные военные госпитали не только будут способствовать оказанию неотложной медицинской помощи раненым бойцам, но и пригодятся при проведении тестов и консультаций по инфекционным заболеваниям.

Две специализированные кареты-лаборатории на базе машин скорой помощи получили подразделения Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Фото: ВСУ