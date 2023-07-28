Військові медики отримали у своє розпорядження від посольства США в Україні дві спеціалізовані карети швидкої медичної допомоги

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, мобільні медичні пункти на шасі Ford "були придбані Міжнародним інститутом ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в рамках партнерства з Міністерством оборони США та програмою PEPFAR (Надзвичайною ініціативою Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД) ".

У ході офіційної передачі автомобілів представники посольства зазначили, що ці мобільні військові госпіталі не лише сприятимуть наданню невідкладної медичної допомоги пораненим бійцям, а й стануть у пригоді при проведенні тестів та консультацій щодо інфекційних захворювань.

Дві спеціалізовані карети-лабораторії на базі машин швидкої медичної допомоги отримали підрозділи Командування Медичних сил Збройних Сил України. Фото: ЗСУ