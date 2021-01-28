Из-за осложнения погодных условий и работу снегоуборочной техники запрещено движение всего автотранспорта по автодороге М 05 Киев – Одесса.

Сейчас запрещено движение легкового автотранспорта по автодороге М 05 Киев – Одесса.

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"Уже вторые сутки в Одесской области бушует непогода, в связи с этим просим оставаться дома и не садиться за руль. Также просим следить за детьми и пожилыми людьми, по возможности не отпускать их из дома", – сообщают в патрульной полиции Одесской области.

Также с 21:00 часов 27 января запрещено движение большегрузных и маршрутных транспортных средств, а также легкового автотранспорта в направлениях автодорог М 15 Одесса – Рени и М 16 Одесса – Кучурган.

На сложных участках дорог работает снегоуборочная техника. Кроме того, на помощь Службе автомобильных дорог в Одесской области в борьбе с последствиями снежной стихии подключились фермеры. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник облавтодора Дмитрий Рыбак, передает dumskaya.net

"Работаем в усиленном режиме. Более ста единиц техники подрядных организаций выполняют работы по очистке дорог общегосударственного значения. Учитывая ухудшение погодных условий, привлекли субподрядчиков – фермерские организации и муниципальную технику Одессы и Черноморска", – отметил Рыбак.