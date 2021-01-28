Ранее Кличко сообщал, что 30% заражений коронавирусом происходят именно в общественном транспорте, а сегодня из-за непогоды мэр Киева рекомендует тем, кто может оставить авто дома, – обязательно сделать это и передвигаться по городу на общественном транспорте".

Как и прогнозировали синоптики, столицу снова охватила непогода. “Киевавтодор” заблаговременно подготовился к стихии. Со вчерашнего вечера на дорогах работало 146 единиц спецтехники. Превентивно обрабатывали жидкими хлоридами и песчано-соляной смесью подъемы, спуски, дороги из брусчатки, мосты и путепроводы.

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В течение всей ночи город убирали 359 единиц спецтехники “Киевавтодора”. Во всех районах работали колонны большой и малой техники, оперативно расчищали от снега дороги и проезды. Также были задействованы 52 бригады по ручной уборке. Ночью они расчищали снег на тротуарах и остановках общественного транспорта. Продолжат это делать в столице и в течение всего дня.

По прогнозам, снег будет идти в Киеве несколько дней. Поэтому призываю водителей быть осторожными, соблюдать скоростной режим, дистанцию на дороге. А тем, кто может оставить авто дома, – обязательно сделать это и передвигаться по городу на общественном транспорте.