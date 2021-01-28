Раніше Кличко повідомляв що 30% заражень коронавірусом відбуваються саме в громадському транспорті, а сьогодні через негоду мер Києва рекомендує "тим, хто може залишити авто вдома, - обов’язково зробити це і пересуватись містом громадським транспортом".

Як і прогнозували синоптики, столицю знову охопила негода. “Київавтодор” завчасно підготувався до стихії. З учорашнього вечора на дорогах працювало 146 одиниць спецтехніки. Превентивно обробляли рідкими хлоридами і піщано-соляною сумішшю підйоми, спуски, дороги з бруківки, мости й шляхопроводи.

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Протягом всієї ночі місто прибирали 359 одиниць спецтехніки “Київавтодору”. В усіх районах працювали колони великої та малої техніки, оперативно розчищали від снігу дороги і проїзди. Також були задіяні 52 бригади з ручного прибирання. Вночі вони розчищали сніг на тротуарах і зупинках громадського транспорту. Продовжать це робити в столиці і протягом усього дня.

“За прогнозами, сніжитиме в Києві кілька днів. Тому закликаю водіїв бути обережними, дотримуватись швидкісного режиму, дистанції на дорозі. А тим, хто може залишити авто вдома, - обов’язково зробити це і пересуватись містом громадським транспортом,” – зазначив мер столиці.