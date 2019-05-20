Традиционно с 1 июня вводятся ограничения движения для грузового транспорта в дневное время суток при температуре воздуха выше +28с.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины сообщает о том, что с 1 июня 2019 года в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 С, применяется ограничение и запрещение движения автомобильными дорогами общего пользования государственного значения тяжеловесных транспортных средств фактической массой свыше 24 тонны и нагрузкой на ось более чем 7 тонн (кроме транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций).

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На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.

Для временной стоянки транспортных средств используются более 900 площадок в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Соблюдение водителями грузовых транспортных средств весовых параметров и требований дорожных знаков осуществляют территориальные подразделения Укртрансбезпеки и соответствующие областные подразделения Национальной полиции Украины.

Укравтодор просит пользователей дорог и перевозчиков с пониманием отнестись к вопросу сохранения дорог от преждевременных разрушений и придерживаться условий временных ограничений движения.