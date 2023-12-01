Сегодня, открыли движение только для спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусное сообщение с левого берега на правый Подольско-Воскресенским мостовым переходом.

В частности, по новому мосту будет курсировать автобусный маршрут № 111 по направлению "Станция метро "Площадь Украинских Героев" (Льва Толстого) – станция метро "Левобережная".

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"Мы продолжаем строительство этого мостового перехода. Ведь это - важный объект для жизнедеятельности города", — заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Следующим этапом планируется комплекс работ для обеспечения проезда на ул. А. Бальзака (эти работы уже продолжаются). А также ремонт улицы Центральная Садовая включительно с обустройством сети водоотведения. Эти этапы могут завершить уже в следующем году.