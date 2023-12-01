Сьогодні, відкрили рух лише для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусне сполучення з лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом.

Зокрема, новим мостом курсуватиме автобусний маршрут № 111 за напрямком «Станція метро «Площа Українських Героїв» (Льва Толстого) – станція метро «Лівобережна».

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«Ми продовжуємо будівництво цього мостового переходу. Адже це - важливий об’єкт для життєдіяльності міста», - заявив мер столиці Віталій Кличко.

Наступним етапом планується комплекс робіт для забезпечення проїзду на вул. О. Бальзака (ці роботи вже тривають). А також ремонт вулиці Центральна Садова включно з облаштуванням мережі водовідведення. Ці етапи можуть завершити вже наступного року.