Віталій Кличко показав, як триває будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході тривають. Зокрема, там зараз збирають великі металоконструкції, що будуть частиною мосту над вулицею Центральна Садова в напрямку вулиці Оноре де Бальзака. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook та оприлюднив відео з об’єкта.

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"Столиця, навіть в такий складний для країни час, повинна й далі розвиватися, продовжувати втілювати заплановані проекти, будувати та оновлювати інфраструктуру. Зокрема, тривають сьогодні роботи, які можна здійснювати і в зимовий період, на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Наприклад, там збирають великі металоконструкції, що будуть частиною мосту над вулицею Центральна Садова в напрямку вулиці Оноре де Бальзака. Також в районі Русанівських садів продовжують укріплювати тунелі майбутньої гілки метро на Троєщину", – повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що триває й процес нанесення гідроізоляції на арочну конструкцію мосту через Дніпро. А також вивозять останні тимчасові опори арочного мосту. Працюють фахівці і на вже побудованих автомобільних з’їздах на Подолі.

"Хочу наголосити, коли ми говоримо про цей об’єкт, то йдеться не тільки про міст через річку Дніпро, а про комплекс мостів, естакад і тунелів, загальною протяжністю понад 10 км, що сполучать Поділ з Воскресенським масивом і Троєщиною. І цей важливий для транспортної інфраструктури міста мостовий перехід – на фінальній стадії будівництва", – підкреслив Віталій Кличко.