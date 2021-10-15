Зміна проекту, у разі її втілення у життя, значно полегшить життя автомобілістам, які мешкають на лівому березі і змушені щодня перетинати Дніпро.

Розпорядженням КМДА від 13.10.2021 №2152 адміністрація перезатвердила проект будівництва Подільського мостового переходу. Оновлений проект враховує потреби постійно зростаючої кількості мешканців лівого берега, зокрема, буде побудовано ще один з’їзд та заїзд на міст з житлового масиву Троєщина. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

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"Завдяки змінам у проекті кияни матимуть більш зручне сполучення мостом. Так, порівняно з минулим проектом тепер у ньому передбачено будівництво ще одного з’їзду з Подільського мостового переходу на житловий масив Троєщина – на вул. Оноре де Бальзака та заїзду з цієї вулиці на міст. Таким чином, розмовам про те, буде чи не буде з’їзд на вул. Оноре де Бальзака, документально поставлена крапка", – зазначив Олександр Густєлєв.

Нагадаємо, що Мер Києва обіцяв запустити автомобільне сполучення по Подільсько-Воскресенському мостовому переході вже до кінця поточного року. "Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході тривають без вихідних. Працюють бурові задля укріплення елементів штучних споруд, ведуться роботи із спорудження підпірних стін насипу, тунелів метрополітену. Влаштовуються інженерні комунікації, бар’єрне огородження, шумозахисні екрани", – розповідає Олександр Густєлєв.