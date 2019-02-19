К сожалению, ретро-вен не ездит. Зато выглядит очень хиппово и имеет выдвижную палатку на крыше!

Модель Volkswagen T2 Camper в масштабе 1:1 демонстрируется в Мюнхене на ярмарке до 24 февраля.

Поразительное видео: Как перевозят гигантские крылья ветрогенераторов

Полномасштабную копию машины сложили двое умельцев – Рене Хоффмайстер и Паскаль Ленхард, которые потратили на это шесть недель и 700 килограммов деталей конструктора LEGO.

Фото: масштабная модель Volkswagen T2 из кубиков LEGO / Сarscoops

Пятиметровая модель была разработана и спланирована с использованием 3D-изображений, которые позволяют рассчитать точное количество блоков конструктора, необходимых для завершения проекта.

Для сборки окон мастерам потребовалось около 20 тысяч прозрачных блоков. Внутри минивэна есть даже декор и несколько бытовых вещей. К сожалению, масштабная модель Volkswagen T2 является лишь скульптурой, в отличие от впечатляющего полномасштабного Bugatti.

Также интересно: Дженсон Баттон пересядет с болида Формула 1 на суперджипы