На жаль ретро-вен не їздить. Зате виглядає дуже хіпово і має висувний намет на даху!

Модель Volkswagen T2 Camper у масштабі 1:1 демонструється у Мюнхені на ярмарку до 24 лютого.

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Повномасштабну копію машини склали двое умільців – Рене Хоффмайстер та Паскаль Ленхард, котрі витратили на це шість тижнів і 700 кілограмів деталей конструктора LEGO.

Фото: масштабна модель Volkswagen T2 з кубиків LEGO / Сarscoops

П'ятиметрова модель була розроблена і спланована з використанням 3D-зображень, які дозволяють розрахувати точну кількість блоків конструктора, необхідних для завершення проекту.

Для збирання вікон майстрам знадобилось близько 20 тисяч прозорих блоків. Всередині мінівена є навіть декор та кілька побутових речей. Нажаль, масштабна модель Volkswagen T2 є лише скульптурою, навідміну від вражаючого повномасштабного Bugatti.

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