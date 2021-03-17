Государственное учреждение перенастроит управленческие и закупочные практики в соответствии с рекомендациями консультантов ЕБРР.

Уже была проведена стартовая встреча по разработке и внедрению плана антикоррупционных мероприятий для дорожной отрасли Украины в рамках совместного проекта Укравтодора и ЕБРР. К встрече присоединились представители ЕБРР, консультант банка по внедрению проекта и руководство Укравтодора.

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Кредитное соглашение между Укравтодором и ЕБРР общей стоимостью 450 млн евро было подписано в декабре прошлого года. Она включает не только реконструкцию почти 300 км дороги M-05 Киев – Одесса и строительство Северного обхода Львова, но и внедрение четырех реформ для дорожной отрасли. Среди них – антикоррупционная.

"В случае успешного запуска антикоррупционного пилотного проекта в Укравтодоре, этот опыт можно будет масштабировать на другие субъекты хозяйствования и организации государственного сектора, которые являются партнерами ЕБРР в Украине", – отметил Андрей Цокол, руководитель транспортных проектов ЕБРР.

К внедрению антикоррупционной реформы привлечены Basel Institute on Governance (Швейцария), которая работает в партнерстве с украинской юридической фирмой Sayenko Kharenko. До мая текущего года консультанты изучат и проанализируют имеющиеся в Укравтодоре закупочные и управленческие процессы с точки зрения предупреждения коррупции.