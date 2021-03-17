Державна установа переналаштує управлінські та закупівельні практики відповідно до рекомендацій консультантів ЄБРР.

Вже була проведена стартова зустріч щодо розробки та впровадження плану антикорупційних заходів для дорожньої галузі України в рамках спільного проекту Укравтодору та ЄБРР. До зустрічі долучилися представники ЄБРР, консультант банку із впровадження проекту та керівництво Укравтодору.

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Кредитна угода між Укравтодором та ЄБРР загальною вартістю 450 млн євро була підписана у грудні минулого року. Вона включає не тільки реконструкцію майже 300 км дороги M-05 Київ — Одеса та будівництво Північного обходу Львова, але і впровадження чотирьох реформ для дорожньої галузі. Серед них — антикорупційна.



"У разі успішного запуску антикорупційного пілотного проекту в Укравтодорі, цей досвід можна буде масштабувати на інші суб’єкти господарювання та організації державного сектору, які є партнерами ЄБРР в Україні", — зазначив Андрій Цокол, керівник транспортних проектів ЄБРР.



До впровадження антикорупційної реформи залучено Basel Institute on Governance (Швейцарія), яка працює у партнерстві з українською юридичною фірмою Sayenko Kharenko. До травня поточного року консультанти вивчать та проаналізують наявні в Укравтодорі закупівельні та управлінські процеси з точки зору попередження корупції.