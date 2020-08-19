Володимир Зеленський обговорив запуск пілотного проекту антикорупційної програми в Укравтодорі з в. о. президента ЄБРР.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з в. о. президента Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Юргеном Рігтерінком.

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Під час телефонної розмови сторони також домовилися про підготовку Меморандуму між Україною та ЄБРР щодо впровадження низки антикорупційних заходів у державних компаніях, які реалізують спільні з банком проекти.

Укравтодор стане першим органом влади, у якому буде розроблено та реалізовано комплексну програму, спрямовану на підвищення якості та прозорості управління проектами. Перемовини щодо старту цього пілотного проекту тривали з квітня 2020 року.

Говорячи про Національну програму «Велике будівництво», Президент України наголосив на пріоритетності проекту «Розвиток транс’європейської транспортної мережі» на загальну суму 900 млн євро (450 млн євро — залучення коштів Європейського інвестиційного банку, 450 млн євро — залучення коштів ЄБРР).

Наразі підготовка до реалізації цього проекту перебуває на фінальній стадії. Консультанти Європейського банку реконструкції та розвитку проводять аудит безпеки дорожнього руху, а також оцінку кліматичних, екологічних і соціальних чинників реалізації проекту.

У межах «Розвитку транс’європейської транспортної мережі» заплановано капітальний ремонт автомобільної дороги М-05 Київ — Одеса загальною протяжністю 300 км та будівництво Північного обходу (м. Львів, Львівська область). Кредитну угоду з ЄБРР заплановано підписати у кінці 2020 — на початку 2021 року.

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