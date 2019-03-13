Компания Engler Automotive представила на Женевском автосалоне готовый к производству аппарат, ставший самым экстремальным экспонатом в Швейцарии в этом году.

Стартап Engler Automotive из Словакии, основанный бизнесменом и энтузиастом Виктором Энглером, представил в Женеве свое первое творение – ни на что не похожий "супер-квадроцикл" Engler F. F. Superquad.

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Superquad рассчитан на водителя и одного пассажира. В основе этого аппарата лежит шасси Audi R8 – от немецкого суперкара ему также достался и 5,2=литровый двигатель V10 (такой же использует и Lamborghini). Однако стоковый мотор не удовлетворил словаков и они усилили его парой нагнетателей, доведя производительность до безумных 800 л.с.

Фото: Engler F. F. Superquad / Аutoblog

Шасси прикрыто оригинальным углепластиковым кузовом, смонтированным на алюминиевом каркасе. Суперквад имеет длину 4670 мм, колесную базу в 2650 мм и весит всего 800 кг. Трансмиссия – семиступенчатая "робот" с приводом на все колеса. Соотношение мощности к массе – один к одному. Это позволяет F. F. Superquad набирать первую сотню на спидометре за 2,5 секунды и разгоняться до максимальных 350 км/ч. Сделать это будет под силу далеко не каждому сорвиголове, поскольку квад лишен какой-либо защиты от потоков воздуха, не говоря уже о спортивных “ковшах” и ремнях безопасности, которые обычно удерживают драйвера на месте в скоростных поворотах.

Виктор Энглер не назвал стоимость своего детища, как и сроки начала мелкосерийного производства, однако надеется найти заказчиков на свой супер-квадроцикл и начать выпуск F. F. Superquad как можно быстрее.

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