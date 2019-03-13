Компанія Engler Automotive представила на Женевському автосалоні готовий до виробництва апарат, що став найекстремальнішим експонатом у Швейцарії цього року.

Стартап Engler Automotive зі Словаччини, заснований бізнесменом і ентузіастом Віктором Енглером, представив у Женеві своє перше творіння – ні на що не схожий “супер-квадроцикл” Engler F. F. Superquad.

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Superquad розрахований на водія і одного пасажира. В основі цього апарата лежить шасі Audi R8 – від німецького суперкара йому також дістався і 5,2-літровий двигун V10 (такий же використовує і Lamborghini). Однак стоковий мотор не задовольнив словаків і вони посилили його парою нагнітачів, довівши продуктивність до шалених 800 к.с.

Фото: Engler F. F. Superquad / Аutoblog

Шасі прикрите оригінальним вуглепластиковим кузовом, змонтованим на алюмінієвому каркасі. Суперквад має довжину 4670 мм, колісну базу у 2650 мм і важить усього 800 кг. Трансмісія – семиступінчатий “робот” з приводом на усі колеса. Співвідношення потужності до маси – один до одного. Це дозволяє F. F. Superquad набирати першу сотню на спідометрі за 2,5 секунди і розганятись до максимальних 350 км/год. Зробити це буде під силу далеко не кожному шибайголові, оскільки квад позбавлений будь-якого захисту від потоків повітря, не кажучи вже про спортивні “ковші” і паски безпеки, які зазвичай утримують драйвера на місці у швидкісних поворотах.

Віктор Енглер не назвав вартість свого дітища, як і строки початку дрібносерійного виробництва, однак сподівається знайти замовників на свій супер-квадроцикл і розпочати випуск F. F. Superquad чимскоріше.

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