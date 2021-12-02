На Милославской – Радосинской улицах установили габаритные ворота, препятствующие въезду в столицу крупногабаритных грузовиков.

Благодаря конструкции высотой 3,5 метра ворота будут предотвращать въезд в Киев крупногабаритного транспорта. Это сделано для недопущения разрушения объектов дорожной инфраструктуры, мостов, эстакад, путепроводов и т.п.

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Специалисты коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" выполнили работы по разработке и изготовлению конструкции габаритных ворот и их монтажу, установке дорожных знаков согласно схеме организации дорожного движения.

Это уже вторые габаритные ворота, установленные на въездах в столицу. На прошлой неделе такие ворота установили по ул. Бориспольское/Бориспольское шоссе.