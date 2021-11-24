Многочисленные случаи въезда в город Киев грузовых транспортных средств, габариты которых превышают нормативные показатели, обусловливают необходимость ограничения въезда крупногабаритных транспортных средств в столицу.

Для сохранения объектов дорожной инфраструктуры (мостов, путепроводов, эстакад и т. п) Департаментом транспортной инфраструктуры совместно с коммунальными предприятиями дорожно-транспортного комплекса города принимаются меры по устройству габаритных ворот на въездах в столицу.

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По результатам проведенных обследований с представителями Управления патрульной полиции в г. Киеве Департамента патрульной полиции и Службы автомобильных дорог в Киевской области определен перечень адресов для первоочередного устройство габаритных ворот.

Коммунальным предприятием "Центр организации дорожного движения" уже установлены габаритные ворота по адресу ул. Бориспольская – Бориспольское шоссе.

Указанная конструкция предусматривает подвесную балку для предупреждения водителей о превышении допустимых норм высоты транспортного средства, установлены соответствующие дорожные знаки.

Также устроены фундаменты и начато изготовление металлических конструкций габаритных ворот для установки по адресам:

ул. Городская – ул. Курортная;

ул. Милославская – ул. Радосинская.

Коммунальной корпорацией “Киевавтодор” проводятся инженерно-изыскательские работы для определения места устройства фундамента на перекрестке ул. Промышленная – автодорога Т-1016. Заказаны конструктивные элементы габаритных ворот.