В столице продолжают устраивать повышенные пешеходные переходы, велодорожки и "островки безопасности".

"Улицы Гришко, Дьяченко, Лесковская и Армянская стали более безопасными для пешеходов – на них устроены повышенные пешеходные переходы. До конца года такие переходы появятся еще на улицах Беретти, Коцюбинского, Яблонской, Нищинского и бульваре Труда. Всего с 2017 года в столице обустроен 71 повышенный пешеходный переход", – сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

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Еще один элемент новомодной дорожной инфраструктуры – "островки безопасности". По словам чиновника, с начала дорожно-строительного сезона на дорогах Киева установили 28 "островков безопасности" во всех районах столицы. В частности, на улицах Ревуцкого, Якубовского, Героев Севастополя, Кравчука, Наумова, проспектах Мира, Лесном и других.

До конца года "островки безопасности" планируется устроить на улицах Градинской, Малиновского, Черновола, Бульварно-Кудрявской, бульваре Кольцова, проспекте Отрадном и других. Всего на сегодня в Киеве уже установлено 118 "островков безопасности".

"Внимание уделяется также комфорту и безопасности пользователей велосипедов. Кроме увеличения сети велосипедных полос и дорожек, устраиваются новые элементы велоинфраструктуры. Так, в этом году в Киеве начали устраивать левоповоротные зоны ожидания для велосипедистов. Первая такая зона появилась на перекрестке улиц Олеся Гончара и Ярославов вал. На днях – устроили на улице Нищинского. Кстати, в Соломенском районе на улицах Нищинского, Гарматной, Воробьева и Героев Севастополя установили также стойки ожидания для велосипедистов", – добавил Александр Густелев.

Напомним, что конструкция велосипедной стойки ожидания разработана и утверждена Департаментом транспортной инфраструктуры как стандартное решение обустройства велосипедной инфраструктуры города. Их устанавливают на регулируемых перекрестках для более удобного ожидания велосипедистами зеленого сигнала светофора. Подъехав к перекрестку на красный свет, велосипедист может опираться на место стойки ногой или, не снимая ноги с педалей, держаться рукой за поручень в ожидании зеленого сигнала.