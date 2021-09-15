В столиці продовжують влаштовувати підвищені пішохідні переходи, велодоріжки та "острівці безпеки".

"Вулиці Гришка, Дяченка, Лісківська та Вірменська стали більш безпечними для пішоходів – на них влаштовані підвищені пішохідні переходи. До кінця року такі переходи з’являться ще на вулицях Беретті, Коцюбинського, Яблонської, Ніщинського та бульварі Праці. Загалом із 2017 року у столиці влаштовано 71 підвищений пішохідний перехід", – повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

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Ще один елемент новомодної дорожньої інфраструктури – "острівці безпеки". За словами чиновника, з початку дорожньо-будівельного сезону на дорогах Києва встановили 28 "острівців безпеки" у всіх районах столиці. Зокрема, на вулицях Ревуцького, Якубовського, Героїв Севастополя, Кравчука, Наумова, проспектах Миру, Лісовому та інших.

До кінця року "острівці безпеки" планується влаштувати на вулицях Градинській, Малиновського, Чорновола, Бульварно-Кудрявській, бульварі Кольцова, проспекті Відрадному та інших. Загалом на сьогодні у Києві вже встановлено 118 "острівців безпеки".

"Увага приділяється також комфорту і безпеці користувачів велосипедів. Окрім збільшення мережі велосипедних смуг та доріжок, влаштовуються нові елементи велоінфраструктури. Так, цього року в Києві розпочали влаштовувати лівоповоротні зони очікування для велосипедистів. Перша така зона з’явилася на перехресті вулиць Олеся Гончара та Ярославів Вал. Днями – влаштували на вулиці Ніщинського. До речі, у Солом’янському районі на вулицях Ніщинського, Гарматній, Воробйова та Героїв Севастополя встановили також стійки очікування для велосипедистів", – додав Олександр Густєлєв.

Нагадаємо, що конструкція велосипедної стійки очікування розроблена та затверджена Департаментом транспортної інфраструктури як стандартне рішення облаштування велосипедної інфраструктури міста. Їх встановлюють на регульованих перехрестях для більш зручного очікування велосипедистами зеленого сигналу світлофора. Під’їхавши до перехрестя на червоне світло, велосипедист може опиратись на сходинку стійки ногою або, не знімаючи ноги з педалей, триматись рукою за поручень в очікуванні зеленого сигналу.