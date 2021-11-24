Численні випадки в’їзду у місто Київ вантажних транспортних засобів, габарити яких перевищують нормативні показники, обумовлюють необхідність обмеження в’їзду великогабаритних транспортних засобів у столицю.

Для збереження об’єктів дорожньої інфраструктури (мостів, шляхопроводів, естакад тощо) Департаментом транспортної інфраструктури спільно з комунальними підприємствами дорожньо-транспортного комплексу міста вживаються заходи щодо влаштування габаритних воріт на в’їздах у столицю.

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За результатами проведених обстежень з представниками Управління патрульної поліції у м. Києві Департаменту патрульної поліції та Служби автомобільних доріг у Київській області визначено перелік адрес для першочергового влаштування габаритних воріт.

Комунальним підприємством “Центр організації дорожнього руху” вже встановлено габаритні ворота за адресою вул. Бориспільська – Бориспільське шосе.

Вказана конструкція передбачає підвісну балку для попередження водіїв про перевищення допустимих норм висоти транспортного засобу, встановлено відповідні дорожні знаки.

Також влаштовано фундаменти і розпочато виготовлення металевих конструкцій габаритних воріт для подальшого встановлення за адресами:

вул. Міська – вул. Курортна;

вул. Милославська – вул. Радосинська.

Комунальною корпорацією “Київавтодор” проводяться інженерно-вишукувальні роботи для визначення місця влаштування фундаменту на перехресті вул. Промислова – автошлях Т-1016. Замовлено конструктивні елементи габаритних воріт.