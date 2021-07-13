Полтава стала четвертым городом, где на патрулирование выехали полицейские на мотоциклах.

Инспекторы, которые уже имели опыт управления мототранспортом, прошли специальную подготовку по управлению полицейским мотоциклом.

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Патрулирование на мотоциклах повышает возможности полицейских более эффективно реагировать на дорожно-транспортные происшествия, охрану публичной безопасности и во время массовых мероприятий. Мотопатрули более мобильны и быстры, и именно это делает их эффективными.