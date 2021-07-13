Полтава стала четвертим містом, де на патрулювання виїхали поліцейські на мотоциклах.

Інспектори, які вже мали досвід керування мототранспортом, пройшли спеціальну підготовку з керування поліцейським мотоциклом.

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Патрулювання на мотоциклах підвищує можливості поліцейських більш ефективно реагувати на дорожньо-транспортні пригоди, охорону публічної безпеки та під час масових заходів. Мотопатрулі більш мобільні та швидкі, і саме це робить їх ефективними.