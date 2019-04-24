Полицейский, который остановил автомобиль, должен представиться, объяснить причину остановки и предупредить о проведении записи на боди-камеру. Если он этого не сделал – наложен ним штраф может быть аннулирован. Верховный Суд Украины уже вынес соответствующее решение.

На водителя был наложен штраф за нарушение Правил дорожного движения. Не соглашаясь с действиями полицейского водитель обжаловал данный штраф в суде.

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При рассмотрении дела, апелляционный суд констатировал, что привлечению к административной ответственности лица обязательно должно предшествовать надлежащее предусмотреное законом поведение полицейского.

Исследовав в судебном заседании видеозапись нагрудной камеры патрульного, суд отметил, что патрульный не представился и не сообщил водителю о проведении видеозаписи на боди-камеру.

Кроме этого, были обнаружены и другие нарушения при наложении штрафа, однако в основу судебного решения было положено нарушение процедуры наложения взыскания.

Верховный суд решением от 03.04.2019 по делу №537/1807/17 согласился с доводами предыдущего суда, отметил, что инспектор не представился, не предупредил водителя о проведении видеосъемки и сделал вывод, что наложенный на водителя штраф является незаконным.

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