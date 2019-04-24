Поліцейський, який зупинив автомобіль, повинен представитись, пояснити причину зупинки та попередити про проведення запису на боді-камеру. Якщо він цього не зробив – накладений ним штраф може бути скасовано. Верховний Суд України вже виніс відповідне рішення.

На водія було накладено штраф за порушення Правил дорожнього руху. Не погоджуючись із діями поліцейського водій оскаржив даний штраф у суді.

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Під час розгляду справи, апеляційний суд констатував, що притягненню до адміністративної відповідальності особи обов'язково повинна передувати належна передбачена законом поведінка поліцейського.

Дослідивши у судовому засіданні відеозапис нагрудної камери патрульного, суд наголосив, що патрульний не представився та не повідов водія про проведення відеозапису на боді-камеру.

Окрім цього, були виявлені і інші порушення при накладенні штрафу, проте в основу судового рішення було покладено порушення процедури накладення стягнення.

Верховний суд рішенням від 03.04.2019 у справі №537/1807/17 погодився з аргументами попереднього суду, наголосив на тому, що інспектор не представився, не попередив водія про проведення відеозйомки та зробив висновок, що накладений на водія штраф є незаконними.

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