Девять лет без обязательного техосмотра отучили нас от строгого контроля за состоянием машины. Что придется исправлять в нашей технике, если техосмотр все-таки вернут?

Судя по утешительной статистике аварийности, даже в отсутствие госконтроля за состоянием машин автовладельцы не доводят свои “ласточки” до опасных кондиций. В Украине среди причин ДТП технические неисправности составляют менее 1 %, поэтому общественность сомневается в необходимости возврата такой коррупционноемкой процедуры, как государственный техосмотр.

Довести современный автомобиль до состояния “разваливается на ходу” непросто: множество симптомов предупреждают водителя о проблеме.

Но если техосмотр все же вернут, мы будем вынуждены привести некоторые системы наших подержанных автомобилей в соответствие с требованиями стандартов. На что придется обратить внимание?

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Двигатель

Исправность двигателя как таковая, собственно говоря, кроме владельца мало кого волнует, главное, чтобы выхлоп соответствовал экологическим нормам. Отклонения обычно имеют место из-за неисправностей системы питания, зажигания и износа поршневой. С этими проблемами владельцы могут ездить годами, но решить их стоит хотя бы потому, что вместе с токсичностью обычно возрастает расход топлива и ухудшается динамика.

Дым из выхлопной трубы прогретого мотора будет поводом отказать в прохождении техосмотра – проблему нужно решать.

Серьезной проблемой для многих станет удаленный каталитический нейтрализатор отработавших газов – вернуть его на место достаточно дорого, а без него установленный заводом экологический класс машины тоже недостижим. К слову, двигатель, работающий на газе, имеет токсичность выхлопа по некоторым параметрам существенно ниже, чем на бензине. Так что хотя бы из интереса стоит уже сейчас заехать на СТО и проверить выхлоп, причем по всем четырем параметрам – на содержание СО, СО 2 , СН и NO.

Тормоза

Сегодня трудно найти неадквата, который ездит на машине с неисправными тормозами. Но современные стандарты считают исправными не просто механизмы, которые зажимают колеса намертво, и делают это так, чтобы машину не развернуло на дороге.

На тормозном стенде при техосмотре проверяют интенсивность замедления и равномерность срабатывания тормозов всех колес.

То есть должна быть или исправна ABS – антиблокировочная система, или все тормозные механизмы должны срабатывать синхронно. Проверить это и устранить неполадки можно на серьезных СТО, где есть соответствующее оборудование.

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Фары

Этот момент коснется едва ли не каждого второго украинского автомобилиста, ведь “колхозный” ксенон – всеобщее наше увлечение. При малейшем желании со стороны государства все автомобили с незаводской оптикой могут оказаться вне закона – об этом идет речь даже в Правилах дорожного движения. И на наш взгляд, это было бы справедливое решение, ведь слепящий всех вокруг свет – прямая угроза безопасности.

Регулировка фар – простейшая по теперешним временам процедура, и не стоит привязывать ее к обязательному техосмотру.

Что делать в случае введения обязательного техосмотра тем владельцам, которые очень привыкли к яркому свету перед машиной, мы расскажем в отдельном материале. А пока посоветуем поискать хорошие лампы-галогенки или родные фары в ксеноновом исполнении – если конечно такая версия вашей модели когда-либо выпускалась заводом.

Колеса

Пока нам точно не известны все требования, которым должен соответствовать автомобиль при планируемом к введению в 2020 году ОТК – обязательном техническом контроле. Но очень может быть, что инспекторы диагностического центра будут проверять не только состояние шин (износ, порезы, срок годности), но и их соответствие заводским размерностям.

Казалось, безобидный случай: при максмальной для этой модели ширине шин 205 мм стоит резина 215/65 R16. Но на ОТК такую машину могут “забраковать”.

И в таком случае многим придется расстаться с широкими катками типа 215/40 R18, а кому-то – с зубастыми внедорожными баллонами. Или, как вариант, получать на них одобрение в исследовательском институте и официально вносить в техпаспорт.

Рекомендация Авто24

Вернут ли техосмотр или автомобилистам удастся отстоять свои кошельки от нового посягательства, машину нужно поддерживать в исправности. Не все из вышеприведенных требований напрямую касаются безопасности, но некоторые вопросы стоит решить уже сейчас. В первую очередь, это касается адекватности работы тормозов и кустарного тюнинга фар головного света.

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